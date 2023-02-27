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Asrın felaketinde 22'nci gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

10:17 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hasar gören bir bina.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hasar gören bir bina.

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez de Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki deprem meydana geldi. 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerde önceki sarsıntıda hasar gören binalar yıkıldı. Hasarlı evlerindeki eşyaları çıkarmak isteyen altı kişi yaşamını yitirdi. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti.

İşte felaketin 22'nci gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
17.00
Adalet Bakanlığı, deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ön gören yasa için teknik çalışma başlattı.
13:25
AFAD Başkanı Yunus Sezer : Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti 69 yaralımız var.
13.20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya' da saat 12.04 itibariyle 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirmelere göre 22 binamız yıkıldı. 20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik, 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık.
13.14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir."
12.04
AFAD, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildiği belirtildi.

10.04
Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan ayni yardımlarla ilgili verilerin yer aldığı grafiklere göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 30 sahra hastanesi kurdu.

Şu ana kadar 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi. Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 602 bin 270 battaniye, 226 bin 451 uyku tulumu, 83 bin 844 yatak, 29 bin 266 jeneratör, 6 bin 312 ton giyecek, 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme ve 5 bin 981 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.




#asrın felaketi
#Kahramanmaraş deprem
#Pazarcık depremi
#Hatay
#Hatay deprem
8 saat önce
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