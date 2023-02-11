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Asrın felaketinde altıncı gün: 10 kentte 20 bin 665 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden kopardı. Ekipler ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İki büyük depremde 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 88 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

09:07 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmaları.

Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmaları.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.


İşte felaketin altıncı gününde bölgede yaşanan gelişmeler:

07.30
AFAD, saat 07.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini 80 bin 88 kişinin de kurtarıldığını bildirdi. Depremden etkilenen illerden 92 bin 697 afetzede tahliye edildi. Depremlerin ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

"IŞIĞI GÖRÜYORUM AĞABEY"

  • 02.15:
    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
01.08:
Hatay'da ekiplerin dokuz saatlik mücadelesi sonucunda 117. saatte 9 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı çocuğun ilk sözleri "ışığı görüyorum ağabey" oldu.
00.55:
Hatay'da Hülya Bayrak, binanın enkazından 116 saat sonra sağ çıkarıldı.
00.50:
Ulaştırma ve Altaypı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Adıyaman'da 3 bin 413 kişinin vefat ettiğini bildirdi.
00.38:
Adana'dan hareket eden askeri ambulans uçağı 5 depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi.
00.27:
İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait Adnan Menderes hızlı feribotu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye insani yardım götürmek üzere dün gece Yenikapı Limanı'ndan yola çıktı.

23.50:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 80 bin vatandaşımızın kurtarıldığını belirten Oktay, "Bir milyon 50 bin vatandaşımızı geçici barınma merkezinde barındırıyoruz." dedi.

190 bin vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini söyleyen Oktay, sahada 159 bin 146 personelin bulunduğunu ifade etti.


08:37:
AFAD: "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hatay
#Adıyaman
#Gaziantep
1 saat önce
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