Asrın felaketinde altıncı gün: 10 kentte 21 bin 848 kişi yaşamını yitirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı deprem yaşadık. Bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açtı. Can kaybı 21 bin 43'e ulaştı. Ayrıca 80 bin 97 insanımız yaralı olarak kurtarıldı.