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Asrın felaketinde altıncı gün: 10 kentte 22 bin 327 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden kopardı. Ekipler ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İki büyük depremde 22 bin 327 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

17:15 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.

İşte felaketin altıncı gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
20.34:
AFAD, saat 20.20'de Hatay Antakya'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
19.32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 327 kişiye yükseldi. Yaralı vatandaşlarımızın sayısı 80 bin 278.
19.25
Hatay'da konuşan
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Hatay’da 5 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta. Toplam 57 helikopterle 842 sorti gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 63 uçak, 45 İHA ve SİHA görev yapmaktadır. Sancaktar ve Bayraktar gemileri vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor. 61 sahra ve 16 sahra fırını bölgede kuruldu. Köylere ve ilçelere helikopterlerle yardım ulaştırılıyor. Bölgede 655 ton yakıt dağıttık. 8 ilde 19 lojistik üssü kurduk" açıklamasında bulundu.
17.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde 80 bin 104 vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu'' dedi.

133. SAATTEKİ UMUDUN ADI: ÜLKÜ

16.40
Elbistan'da enkaz altında kalan 20 yaşındaki genç kız kurtarıldı.
16.30
BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: "Bu (Türkiye'deki) deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay"
16:21
Kahramanmaraş'ta 133. saatte bir kişi daha enkazdan çıkarıldı.
15:53
Bakan Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.
15:06
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 132. saatte 4 yaşındaki kız çocuğu Şengül Karabacak, yaralı olarak kurtarıldı, babası için çalışmalar sürüyor.
14.55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir.

"Üniversitelerimiz yaza kadar online eğitim verecek"

14.50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

"1999 DEPREMİNDEN 3 KAT DAHA BÜYÜK"

14.40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve yıkıcı deprem yaşadık. Bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açtı. Can kaybı 21 bin 43'e ulaştı. Ayrıca 80 bin 97 insanımız yaralı olarak kurtarıldı.
14.22
AFAD: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 937'e yükseldi. 80 bin 88 vatandaşımız kurtarıldı.102 bin 388 afetzede diğer illere tahliye edildi.
14.00
Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.
12:47
Osmaniye'de depremde ağır hasar alan 110 bina kontrollü şekilde yıkılıyor.
12.20
129. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ: Adıyaman'da enkazdan 2 kişi daha kurtarıldı.


12.10
AFAD Risk Azaltma Müdürü Tatar: Deprem 500 atom bombasının yarattığı etkiye sahip. Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik.
Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur.
Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil.
12.04
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından
10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.
11:58:
Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.

11.38
128. SAATTE BİR MUCİZE DAHA: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazdan bir kişi daha sağ kurtarılıyor.

11.30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
"Şu ana kadar bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4’ü şehit oldu, 45’i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var"
dedi. AFAD ve valiliklerle koordineli olarak arama, kurtarma ve yaşam destek faaliyetleri kapsamında yapılan taleplerin karşılandığını dile getiren Akar,
"Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. İlaveten ilk kez fabrikalarımızdan 580 teknik personel ve işçimiz de sahada"
ifadelerini kullandı.
11.20
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adıyaman'da depremden etkilenen enerji hatları ve onarımını havadan helikopterle inceledi.
10.59
127. SAATTE GELEN MUCİZE: Adıyaman'da ekipler bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
07.30
AFAD, saat 07.30 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini 80 bin 88 kişinin de kurtarıldığını bildirdi. Depremden etkilenen illerden 92 bin 697 afetzede tahliye edildi. Depremlerin ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

"IŞIĞI GÖRÜYORUM AĞABEY"

  • 02.15:
    AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
01.08:
Hatay'da ekiplerin dokuz saatlik mücadelesi sonucunda 117. saatte 9 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı çocuğun ilk sözleri
"ışığı görüyorum ağabey"
oldu.
00.55:
Hatay'da Hülya Bayrak, binanın enkazından 116 saat sonra sağ çıkarıldı.
00.50:
Ulaştırma ve Altaypı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Adıyaman'da 3 bin 413 kişinin vefat ettiğini bildirdi.
00.38:
Adana'dan hareket eden askeri ambulans uçağı 5 depremzede ile Atatürk havalimanına iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi.
00.27:
İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait Adnan Menderes hızlı feribotu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye insani yardım götürmek üzere dün gece Yenikapı Limanı'ndan yola çıktı.

23.50:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 80 bin vatandaşımızın kurtarıldığını belirten Oktay,
"Bir milyon 50 bin vatandaşımızı geçici barınma merkezinde barındırıyoruz."
dedi.

190 bin vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini söyleyen Oktay, sahada 159 bin 146 personelin bulunduğunu ifade etti.


08:37:
AFAD: "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hatay
#Adıyaman
#Gaziantep
4 saat önce
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Asrın felaketinde altıncı gün: 10 kentte 22 bin 327 kişi yaşamını yitirdi
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