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Asrın felaketinde beşinci gün: 10 kentte 18 bin 342 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden koparırken, yüz binlerce kişi de evsiz bıraktı. İki büyük depremde 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

00:32 . 10/02/2023 Cuma
AA
Adıyaman'da enkaz başında sevdiklerini bekleyen depremzedeler.

Adıyaman'da enkaz başında sevdiklerini bekleyen depremzedeler.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.

İşte felaketin beşinci gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
09.51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Karabük'ün Ovacık ilçesi ve Çankırı'nın Bayramören ilçesinin sınırlarında yer alan 19,92 kilometrekarelik saha ile Van'ın Çatak ve Gevaş ilçelerinin sınırlarında yer alan 27,76 kilometrekarelik saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında rüzgar enerjisine dayalı YEKA ilan edildi.
09.26
AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75 bin 780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.
01.10:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş, Adıyaman'ın tüm ilçelerine elektrik verildiğini belirtti.

00.34:
Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.
00.30:
Kahramanmaraş'ta depremin 92. saatinde Hatice anne ve kızı Mihriban enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.
00.16:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci yaralı olarak kurtarıldı.
00.11
: Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 8 yaşındaki Yavuz Türkmen, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
00.06:
MSB: Gaziantep’te görev yapan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelimizin çalışmaları sonucunda bir vatandaşımız daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
#Gaziantep
#Kilis
#Adana
10 saat önce
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