Asrın felaketinde beşinci gün: 10 kentte 19 bin 388 kişi yaşamını yitirdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ''Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı bulunuyor. 108 binada arama kurtarma yapılıyor, diğerleri tamamlandı. 15 bin konteyner kurulacak, 500 konteynerin kurulumu tamamlandı.'' ifadelerini kullandı. Hasar tespit sitesinin devrede olduğunu söyleyen Kurum, ''Vatandaşlarımız adres ve T.C. kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler'' dedi.