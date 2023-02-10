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Asrın felaketinde beşinci gün: 10 kentte 19 bin 875 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Depremler binlerce kişiyi sevdiklerinden koparırken, yüz binlerce kişi de evsiz bıraktı. İki büyük depremde 19 bin 875 kişi hayatını kaybetti, 79 bin 717 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

13:12 . 10/02/2023 Cuma
AA
Adıyaman'da enkaz başında sevdiklerini bekleyen depremzedeler.

Adıyaman'da enkaz başında sevdiklerini bekleyen depremzedeler.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.

İşte felaketin beşinci gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
20.50:
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde
19 bin 875
kişinin hayatını kaybettiğin
i, 79 bin 717
kişinin yaralandığını bildirdi.
18.53:
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Vatandaşlarımızdan, afetzede olduklarına dair, 'depremzede bilgi kartı' isteniyor gibi değişik değerlendirmeler var, biz herhangi bir belge istemiyoruz. Gittiklerinde ikametleri sorgulanarak, onlara uygun barınma sağlanmaktadır" dedi.
18.37:
Ticaret Bakanlığı acil ihtiyaç duyulan malzemelerde
fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya
toplam
84 milyon 975 bin 532 TL
idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.
18.13:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sevk edilen hasta sayısının 4 bin 400'ü geçtiğini bildirdi. Bakan Koca şu anda toplam 77 sahra hastanesinin olduğunu ve bu sayının gün geçtikçe artırılacağını ifade etti. "İlaç sorununu da bu hastaneler üzerinden çözmeye çalışıyoruz" diyen Bakan Koca, ilerleyen günlerde buna ilişkin açıklamalarımız olacak" ifadelerini kullandı.
17.18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 19 bin 388, yaralı sayısının 77 bin 711 olduğunu açıkladı.


17.07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir.
17.00
Hatay'da 108 saatte mucize kurtuluş: Yaşlı bir adamı kurtaran ekipler aynı enkazdan bir kişiyi daha çıkardı.
17.00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Açık ve net söylüyorum yağmacılara karşı son derece acımasız olacağız. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Tüm tedbirleri alıyoruz.

DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ

15.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu aktardı. Erdoğan,
''10 ili vuran depremlerde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi, yaralı sayısı 75 bin 523
'e çıktı. 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildi. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz'' açıklamasında bulundu. Erdoğan,
''Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. Hane başına da taşınma yardımıyla birlikte 15 bin TL yardım yapmayı planlıyoruz''
dedi.
14.07
105. saatte yeni mucize: Adıyaman'da 4 yaşındaki Yağız enkaz altından kurtarıldı. 27 yaşındaki annesini kurtarma çalışmaları sürüyor.
13.53
Malatya'da 40 yaşında bir kadın 105. saatte enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.
13:06
AFAD: Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a
"kişinin yaşadığına"
yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur.
Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
12.40
Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi.
12.04
104. saatte bir mucize daha: Adıyaman'daki Göçer Apartmanı'ndan Vesile ve Eyüp Ak çifti enkazdan çıkarıldı.
12.00
Aile Bakanlığı: 18 çocuk ailesine teslim edildi, hastanede tedavisi süren 162 çocuk var.
11.48
EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.
11.47
Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kız çocuğu depremden 103 saat sonra kurtarıldı
11.15
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS ve YKS sınavları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Özer, ''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi.
10.45
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ''Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı kaybettik, 12 bin 468 yaralı bulunuyor. 108 binada arama kurtarma yapılıyor, diğerleri tamamlandı. 15 bin konteyner kurulacak, 500 konteynerin kurulumu tamamlandı.'' ifadelerini kullandı. Hasar tespit sitesinin devrede olduğunu söyleyen Kurum, ''Vatandaşlarımız adres ve T.C. kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler'' dedi.
09.51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Karabük'ün Ovacık ilçesi ve Çankırı'nın Bayramören ilçesinin sınırlarında yer alan 19,92 kilometrekarelik saha ile Van'ın Çatak ve Gevaş ilçelerinin sınırlarında yer alan 27,76 kilometrekarelik saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında rüzgar enerjisine dayalı YEKA ilan edildi.
09.26
AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75 bin 780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.
01.10:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş, Adıyaman'ın tüm ilçelerine elektrik verildiğini belirtti.

00.34:
Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.
00.30:
Kahramanmaraş'ta depremin 92. saatinde Hatice anne ve kızı Mihriban enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.
00.16:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci yaralı olarak kurtarıldı.
00.11
: Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 8 yaşındaki Yavuz Türkmen, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
00.06:
MSB: Gaziantep’te görev yapan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelimizin çalışmaları sonucunda bir vatandaşımız daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
#Gaziantep
#Kilis
#Adana
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