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Asrın felaketinde dördüncü gün: 10 ilde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehri etkileyen depremler binlerce binayı yıktı. İki büyük depremde 16 bin 170 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 194 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

16:55 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hatay'da bir çocuğun enkazdan kurtarılma anı.

Hatay'da bir çocuğun enkazdan kurtarılma anı.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.

İşte felaketin dördüncü gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
17.55
YÖK: Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.
17.39
AFAD: 28 farklı kurumdan 69 araştırmacı sahalarda araştırma yapıyor.
17.38
AFAD: Yer kabuğunda 400 kilometre hat boyunca 3-4 deformasyon oldu.
17.35
AFAD: Bin 400'ün üzerinde artçı meydana geldi.
17.20
Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nı pazara kadar açmak için yetiştirmeye çalışıyoruz.

OKUL TATİLİ UZATILDI

17.15
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle
eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.
16.55
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan 3 ay süreli OHAL kararı TBMM'de kabul edildi.
16.50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e yükseldi.

'FATURALARI ERTELEDİK'

16.38
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akaryakıt konusunda sıkıntı yok, stoklarımız yeterli. Deprem bölgesindeki doğal gaz ve elektrik faturalarını erteledik.
16.15
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Hukuk önünde hesap verecekler.
14.45
Bakan Çavuşoğlu: 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar.
14.25
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Deprem bölgesindeki okullarda 2. dönem şartı aranmayacak.
14.20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır.
14.00
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Türkiye'deki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben mektup yazarak taziye ve dayanışma mesajlarını iletti.
13.54
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kışlık montlar, ayakkabılar ve elbise gibi ürünlere ihtiyaç var. Afet bölgesine gönderilecek olan ürünlerin ikinci el ve kullanılmış olmaması gerek.
13.25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 14'e yükseldi. 63 bin 794 yaralımız var, 6 bin 44 bina yıkıldı.
12:38
AFAD: Ekiplerimiz, Kilis'te arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Kilis'teki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir.
11.45:
Kahramanmaraş'ta 80. saate doğru 9 yaşındaki Zeynep Polat ve babası Feyzullah Polat kurtarıldı.
11.38
AFAD: Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi.
11.05
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy: Malatya’da marketler ve eczanelerin yarısı açıldı. Rutin sağlık taramalarına başlandı. Doğanşehir Devlet Hastanesi pazar günü yeniden hizmet verecek. Bugün itibarıyla hayat normalleşmeye dönecek, konteyner kentlerin kurulumuna başlıyoruz.

Bakan Özer: 10 ilde 4 bin 106 öğretmenimiz arama kurtarmaya katılıyor.

10:49
AFAD: Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir.
10.18
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.58
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla HSK’nın başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendirdiği savcı sayısı 206’ya ulaştı.
09.10
Gaziantep'te en çok binanın yıkıldığı İslahiye ilçesinde 3 bin 500 çadırın yer aldığı çadır kent kuruldu. Depremzedeler çadırlara yerleşirken, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan askerler sıcak çorba dağıtıyor.
08.54
AFAD: "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana,Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 12 bin 873 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 62 bin 937 vatandaşımız yaralanmıştır."
08.49
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuğu 7 yaşındaki Ahmet Erdem'i 70 saat sonra sağ çıkardı.
08.17
Gaziantep'te depremden 76 saat sonra iki kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.
07.28
BM Genel Sekreteri, New York'ta Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı.
06.42
Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.
06.22
Sanayi e Teknoloji Bakanlığı tarafından deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesi(HILTI), askeri kargo uçağı ile Adana'ya gönderildi.
05:58
Depremzede vatandaşların bölgeden tahliyeleri devam ediyor. Adana ve Kahramanmaraş'tan hareket eden 2 askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 83 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.
05.39
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.
05.31
Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen ve yıkımların olduğu Diyarbakır’da 8 katlı Yoldaş Apartmanı’nda ses alınması üzerine başlatılan kurtarma çalışmasında Yazgül Çaçan, depremin 72’nci saatinde bulunduğu yerden çıkarıldı.
05.28
İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi deprem bölgesine gönderildi
04.58
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz (24), 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde mahsur kaldığı enkazdan 62 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
04.57
Hatay’da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.
03.27
Yabancı kurtarma ekipleri, TSK'nın "uçan kaleleri" ile deprem bölgesine taşındı.
03.23:
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını açıkladı.
00.12:
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilave arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikalinin planlandığını açıkladı.
01.05:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Hatay havalimanı hariç tüm havaalanlarımız tamamen açık şekilde hizmet veriyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Burayı eski haline getirmeden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

00.35:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.
00.26:
Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara’ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı." açıklamasında bulundu.
00.18:
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Adana
#Gaziantep
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