Astronot Gezeravcı: Çocukların uzaya ilgisi had safhada

Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında, 22 günlük uzay yolculuğu gerçekleştiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bilim Erzurum’da ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileriyle buluştu. 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: ISS' programında konuşan Gezeravcı, uzaya yaptığı yolculuğu anlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren programda, Türkiye’nin uzay misyonu ve bu yönde atılan adımlar hakkında bilgi veren Gezeravcı, katılımcıların sorularını da cevapladı. Bir dinleyicinin 'Siz seçilmeniz için ne söylediniz, ne yaptınız' sorusuna Gezeravcı, "Seçim süreci çok titizlikle yürütüldü. Sadece yaptıklarımızla, ortaya koyduğumuz performansla değerlendirmeye tabi tutulduk. Onların takdir alanındaki bir konuydu. Ama hayatım boyunca ettiğim bir dua sanırım kabul oldu. Derdim ki, 'Allah'ım anne babamın yüzünü her daim güldürecek, onların omuzlarını yüceltecek başarılar elde etmeyi nasip eyle'. Herhalde bu duam kabul oldu" cevabını verdi.

'HAYALLERE YÖNELİK BİR GÖREV'

Uzay yolculuğu sonrasında başladığı bilgilendirme programlarının 627’ncisini Erzurum’da gerçekleştirdiğini belirten Gezeravcı, uzaya ilginin arttığını anlattı. Gittiği her yerde gösterilen teveccühün devletin bu konudaki iradesinin doğru alana yansıdığını çok net şekilde gösterdiğini ifade eden Gezeravcı, “Çocukların uzaya ilgisi had safhada. Zaten en sevindiğimiz kısım da bu. Bu bir seferlik sadece hevese yönelik icra edilen bir görev değildi. Devletimizin kadim tarihimiz köklü geçmişimizden almış olduğu birikimle ortaya koyduğu vizyonun bir yansıması olarak, çocuklarımızın iradesinde yer eden geleceğe yönelik hayallerine şekil veren bir görev olarak icra edildi. Nitekim bunun bir yansıması olarak da üniversite sınavlarında en yüksek dilime girmiş çocuklarımızın içerisinde, yapacakları tercihi değiştirip havacılık ve uzay alanındaki yeni bölümlere yönelen birçok kardeşimiz oldu. Bugün birçok bölüm havacılık uzay alanında, bu işin temelinin asıl atıldığı bölümlerde bu işin net bir yansıması olarak ortada” diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Milli Uzay Programı kapsamında hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmalarını anlatan Gezeravcı, şunları söyledi:

“Türk astronot ve bilim misyonu Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden sadece bir tanesiydi. Bu bir bütünün sadece parçasıydı. 'Milli Uzay Programı'mız kapsamında kalan hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarımız yoğunlaştırılmış bir biçimde devam ediyor. 2027 yılının ilk yarısında aya erişim noktasında koyulmuş hedeflerden bir tanesi olarak programın hazırlıkları devam ediyor. Uzay limanı projemiz yoğun hazırlık süreçleri devam edilen projelerden bir tanesi. Dolayısıyla uzay alanında sadece farklı uygulama alanlarındaki faaliyetlerimiz yoğun bir enerjiyle devam ediyor."

Programın sonunda Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gezeravcı’ya hediye verdi.







