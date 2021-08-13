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ESKİŞEHİR

Ata tohumları için köy köy geziyorlar

Eskişehir’de bulunan Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, iki ay önce başlattığı proje ile kırsal bölgelerde yerel tohumları bularak katma değerini artırmayı hedefliyor. Projenin yürütücüsü Dr. Savaş Belen, “Sezon sonuna kadar 100’ün üzerinde köy dolaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ata tohumları için köy köy geziyorlar
Fotoğraf: Arşiv

Eskişehir’de faaliyet gösteren Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nce hayata geçirilen proje kapsamında ata tohumlarının bulunup katma değer yaratılması amacıyla kırsal mahalle ve köylerde araştırmalar yapılıyor.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteklediği “Yerel Çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyonu, Yerinde Korunması ve Katma Değerinin Arttırılması” adlı projenin uygulama aşamasına haziran ayında geçildi.

Kaybolmaya yüz tutmuş yerel buğday, baklagiller ve sebze tohumlarının toplanıp enstitüde çoğaltılarak üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği çalışma için oluşturulan 14 kişilik ekip, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te ata tohumlarını bulmak için kırsal mahalleler ile köyleri geziyor. Proje kapsamında enstitüde muhafaza deposu kurularak, tohumlar 10 yıl saklanacak.

UZMANLAR GÖREV ALDI

  • Projenin yürütücüsü ve enstitünün Serin İklim Tahılları Birim Başkanı Dr. Savaş Belen, paydaşları arasında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’teki tarım ve orman il müdürlükleri ile Eskişehir’in Mihalıççık ilçe belediyesinin de yer aldığını söyledi. Ortaklık ettikleri kuruluşların yerel çeşitleri hangi çiftçilerin ürettiğinin tespit edilmesi konusunda yardımcı olduklarını belirten Belen, “Projenin bütçesi 1 milyon liranın üzerinde. Ata tohumu peşindeyiz, köy köy dolaşıyoruz. Her bitki grubu için işinde uzman ve tecrübeli ayrı bir ekip var. Bilecik, Bursa ve Eskişehir’de bugüne kadar 60’a yakın köy dolaştık, sezon sonuna kadar 100’ün üzerinde köy dolaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TOHUMLAR TARLADA KORUNACAK

Yürüttükleri projenin, tohumları çiftçilerin tarlalarında, yerinde koruma çalışmasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Belen, şunları kaydetti:

“Yerel materyal toplama gezilerini kasım ayına kadar sürdüreceğiz. Bu proje kapsamında buğday, baklagil ve sebze tohumlarını topluyoruz. 15-20 yerel materyal toplamayı amaçlıyoruz. Bunları koruma altına almayı ve çiftçinin tarlasında korumayı amaçlıyoruz. Çiftçi tarlasında ata tohumlarını koruyup bunlardan katma değer elde edecek. Ata tohumlarını Mihalıççık ilçesindeki su değirmeninde öğüttürüp katma değerinin artırılması da projemizin amaçlarındandır. Yerel çapta bulunan sistemimizin katma değerinin artırılmasını hedefliyoruz.”

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