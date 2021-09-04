Ata tohumundan kiloluk domatesler

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Yukarıkale köyünde yaşayan 63 yaşındaki Turan Altuntaş emekli olduktan sonra yerleştiği köyünde sera kurdu. Kurduğu serada şekli, tadı, kokusu ve aromasıyla diğer domateslerden kolayca ayırt edilebilen Koyulhisar domatesini yetiştirmeye başladı.
- Koyulhisar Kale Domatesi olarak patentini aldıkları ata tohumu domatesler büyüklüğü ile de dikkat çekiyor. Ağırlıkları bir kiloyu bulan domatesler bölge halkından yoğun ilgi görüyor. Hasattan sonra konserve haline getirilen domatesler Sivaslıların yoğun olduğu İstanbul’da satılıyor. Yukarıkale Köyü Muhtarı Mustafa Ergüzel, domateslerin patentinin alındığı için mutlu olduğunu dile getirdi.