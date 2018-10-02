Atalay Filiz için mahkemeden yeni karar

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, Atalay Filiz’in cezai ehliyetinin tam olup olmadığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınması ve rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Mahkemenin önceki duruşmasında alınmış olan karara göre belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden istenen raporun henüz gelmediği belirtildi.

Sanık vekili Arzu Uçanok, Adli Tıp’tan beklenen raporun duruşmanın seyri için önemli olduğunu vurgularken ayrıca sanığın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için sanık Atalay Filiz’in tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması talebini yineledi. Avukat Uçanok, Atalay Filiz’in çevresi de akıl sağlığının yerinde olmadığının farkında olduğunu, daha önce kaplumbağasını mumyalaması, beyninde çip olduğunu düşünerek film çektirmeye gitmesi, cezaevinde dışkısını biriktirmesi gibi daha birçok davranışın şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.

Rapor, Filiz’in ceza ehliyetinin olup olamadığını ortaya koyacak

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi’nden istenen raporun takibini yapmak için ve sanığın üzerine atılı suç yönünden akıl hastalığının olup olmadığının araştırılması için dosyasıyla beraber Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OYNAT 00:44 Atalay Filiz yakalandı 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla her yerde aranan seri katil zanlısı Atalay Filiz, İzmir'de düzenlenen nefes kesen operasyonla yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zanlının bir minibüste olduğunu tespit etti. Kısa sürede onlarca polis ekibi olay yerine sevk edildi. Seyir halindeki minibüs polis ekipleri tarafından durdurularak, Atalay Filiz yakalandı. Operasyon sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Günlerdir her yerde aranan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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