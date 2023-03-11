|
Reklam
Reklam
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilişkili atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:08 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
Kararlar Resmi Gazete'de

Kararlar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, müfettişler Engin Çetin ve Hüseyin Taş atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk ve 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, görevden alındı. Ayrıca, 1. Bölge Müdürlüğüne, 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, 3. Bölge Müdürlüğüne, 11. Bölge Müdürü Zerrin Demirörs, 4. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, 8. Bölge Müdürlüğüne, 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, 11. Bölge Müdürlüğüne, 8. Bölge Müdürü Barış Özgün, 12. Bölge Müdürlüğüne, 10. Bölge Müdürü Ahmet Sağlam, 2. Bölge Müdürlüğüne Musa Deveci, 5. Bölge Müdürlüğüne Mahmut Güneş ve 10. Bölge Müdürlüğüne ise Bülent Şirin, atandı.


#atama
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Resmi Gazete
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
KADEM New York'ta 'ısrarlı takip' ve 'dijital taciz' konusunda verilen mücadeleyi anlattı
Fitch küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yükseltti
Peru'da yoğun yağış: Seller altı can aldı
Moody's iflas eden Silikon Vadisi Bankasının kredi notunu düşürdü
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.