Ataşehir sokakları çöplüğe döndü vatandaş isyanda

CHP'li Kadıköy Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında 2 bin 300 işçi için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmamış, işçiler grev kararı almıştı. İlçede çöpler toplanmayınca sokaklar da yığınlar oluşmaya başlamıştı. Benzer bir olay CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yaşanıyor.
Grev kararı alındı
Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel-İş) üye Ataşehir Belediyesi işçileri ile belediye arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri karara bağlanmadı. İşçiler bunun üzerine grev kararı aldı.
Hava koşullarını bahane ettiler
Çöplerin toplanmaması nedeniyle pislik içinde kalan sokaklar vatandaşları isyan ettirdi. Kapısının önündeki manzarayı çekip Ataşehir Bewlediyesi'ni etiketleyen bir vatandaşa verilen cevap ise şaşkına çevirdi: "Merhaba, hava koşulları nedeniyle çöp alımında yaşanan aksaklık en kısa sürede giderilecek. Bize detaylı açık adres iletir misiniz? Ekiplerimize bilgi verelim."