Gündem Ataşehirde 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde 1 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL

Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde 1 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de Sibel Koçan'ı başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki 7 şüphelinin de yarın adliyeye getirilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Ataşehirde 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde 1 şüpheli tutuklandı
Sibel Koçan cinayetine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı 15 Haziran günü başından vurarak öldüren gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.


5 ŞÜPHELİ İFADE VERMESİNİN ARDINDAN SERBEST


Savcılık, ifade almasının ardından 5 şüpheliyi serbest bırakırken, şüpheli E.V.'yi "Nitelikli yağma" ve "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

Ataşehir'de 3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada
OYNAT 00:34
Ataşehir'de 3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakalanma anları saniye saniye kameraya yansıdı.



ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, E.V.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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