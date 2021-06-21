Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde 1 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı 15 Haziran günü başından vurarak öldüren gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



5 ŞÜPHELİ İFADE VERMESİNİN ARDINDAN SERBEST



Savcılık, ifade almasının ardından 5 şüpheliyi serbest bırakırken, şüpheli E.V.'yi "Nitelikli yağma" ve "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, E.V.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Gözaltındaki diğer 7 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.