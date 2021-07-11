Ataşehir'de bir garip kaza: İçinde sürücüsü olmayan otomobil takla attı

Ataşehir'de sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobil, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Saniyeler öncesinde insanların ve bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği, araç hareketliliğinin yaşandığı caddede şans eseri yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DIM 146 plakalı otomobili sağ şeride park eden sürücü araçtan indi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza sonucu takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



KAZA ANI KAMERADA

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Caddedeki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası aracılığıyla kaydedildi. Görüntülere göre, sürücü park ettiği araçtan iniyor ve bir süre sonra otomobil hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çarptıktan sonra takla atıyor. Kazanın olduğu kaldırımda, olaydan saniyeler öncesinde park halindeki bir aracın ayrıldığı, insanların ve bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği de görülüyor. Şans eseri kaza da yaralanan olmazken otomobil de maddi hasar meydana geldi.

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