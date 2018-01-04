Ataşehir'de göçük: İki araç düştü

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Ataşehir’de otopark inşaatı sırasında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. 2 tane araç göçükte kalırken çökmelerin devam ettiği görüldü.

Ataşehir’de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Otopark duvarının bir kısmının çöktüğü görülürken 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü. Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken İHA’nın canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı.

Göçükte kalan araba sahipleri, “Allahtan gelen bir olay afettir cana bir şey olmasın” dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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Ataşehir'de araçlar göçüğe düştü.

OYNAT 00:00 Ataşehir'de dev istinat duvarının çökme anı saniye saniye kamerada İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin yanında, FETÖ'ye ait bir okul olması planlanan inşaat alanının kenarındaki duvar çökünce otoparktaki araçlar asılı kaldı.





