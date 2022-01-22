Gündem Ataşehirde kira yardımı isteyen çift ev sahibi çıktı
İSTANBUL

Ataşehir'de kira yardımı isteyen çift 'ev sahibi' çıktı

Ataşehir Kaymakamlığı, sosyal medyada yayımlanan videoda kira yardımı isteyen çiftin oturdukları evin sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ataşehirde kira yardımı isteyen çift ev sahibi çıktı
Yaşlı çiftin "Kiramıza yardım eder misiniz" diyerek sokakta dolaşarak yardım istedikleri anların videosu sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

İKAMER ETTİKLERİ DAİRE ÜZERLERİNE KAYITLI

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.

NAKİT DESTEĞİ VERİLDİ

Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.

BİRÇOK KEZ İDARİ İŞLEM YAPILDI

Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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