Olay saat 23.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Bayram Ekinci idaresindeki 34 DTJ 756 plakalı BMV markalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselince sürücü aracı emniyet şeridine çekip aşağı indi.

Ataşehir’de seyir halinde olan lüks otomobil alev alev yandı.

Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edilirken yangını gören meraklı mahalleli kısıtlamayı da unutarak yangını izlemek için sokağa döküldü.

Alev alev yanan aracı izleyen kalabalık o anları cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek yangını kontrol altına aldı.

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Alev alan aracı gören vatandaşlar tam kapanmayı unutarak yanan aracı film izler gibi izlediler.

Daha güvenli diye almıştım

Aracının daha güvenli olması için lüks bir araç tercih ettiğini söyleyen sürücü Bayram Ekici,” Nasıl oldu ben de anlamadım. Böyle bir aracın güvenliği yüksek olsun istedik. Her şeyiyle teknolojik ve yanmasın istedik. Yaklaşık 1 km önce motorlu kurye ikaz etti. İkazdan sonra aracı sağa çektim. Sonrasında araçtan duman gelmeye başladı. Sonra vatandaşlar gelip aracı söndürmeye çalıştı. Son haliyle itfaiye gelip söndürdü” diye konuştu.

Yangın sonucu yaklaşık 400 bin TL değerindeki lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAF 14 Kaza, Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi Naldöken yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan İ. idaresindeki 07 RG 500 plakalı çekici ile karşı yönden gelmekte olan küçükbaş hayvan yüklü Sabri Kavuk idaresindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracın benzin deposunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kazada 07 GAD 14 plakalı kamyonetteki sürücü Sabri Kavuk (30) ile yanında bulunan İsa İşlek (32) sıkıştıkları yerden çıkamayınca araç içinde yanarak yaşamlarını yitirdi. Araçtan atlayan çekici sürücüsü Ramazan İ. ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli’nden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Kazada kamyonetteki 5 adet küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu Çekici sürücüsü Ramazan İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza sonrası yanarak yaşamlarını yitiren Sabri Kavuk ile İsa İşlek’in cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Antalya’da feci kaza: İki kişi araç içinde yanarak öldü Antalya'da çekici ile küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada benzin deposunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kazada kamyonet içinde sıkışan iki kişi yanarak can verdi. BiP'te paylaş

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