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İSTANBUL

Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular hemen tahliye edildi

Ataşehir'de içinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hemen yolcular tahliye edildi. Şoför alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Haber Merkezi DHA
Ataşehirde özel halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular hemen tahliye edildi
Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Olay saat 09.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İçinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi.

DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü.

DHA

Yangın çıkan otobüsteki yolcular başka bir otobüse bindi. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.

DHA

Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.

Ataşehir’de 15 yolcusu bulunan otobüsün yandığı anlar kamerada
OYNAT 00:48
Ataşehir’de 15 yolcusu bulunan otobüsün yandığı anlar kamerada
Ataşehir'de seyir halinde olan özel halk otobüsünün motor kısmında bir anda yangın çıktı.

Yangını fark eden otobüs şoförü otobüsü yolun kenarına çekerek içeride bulunan 15 yolcuyu otobüsten indirdi.

Dikkati sayesinde yolcuları kurtaran otobüs şoförü, yangın söndürme tüpüyle motor kısmındaki yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüsün motorunun alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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