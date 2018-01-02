Atatürk Havalimanı'nda yakalandı: İki valiz dolusu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Kenya uyruklu uyuşturucu kuryesinin valizlerinde 34 kilo 239 gram 'Yemen Otu' olarak bilinen 'Khat' uyuşturucu bitki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, alınan istihbarat üzerine 28 Aralık Perşembe günü Atatürk Havalimanı'nda tertibat aldı.
Ardından ekipler, havayolu ile Kenya'nın başkenti Nairobi'den İstanbul'a gelen A.Ç.'ı gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde ve beraberinde getirdiği valizlerde yapılan aramalarda 34 kilo 239 gram ağırlığında 'Yemen Otu' olarak bilinen 'Khat' uyuşturucu bitki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Kenyalı A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.