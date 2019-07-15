Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz etkinlikleri başladı

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı anma etkinliği Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanında toplandı.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği tören için apron alanında dev bir platform kuruldu. Platformun 3 ayrı yerine konulan dev ekranlardan tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler aktarılıyor.

AA

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği tören alanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlik alanına geldi.

Erdoğan'ı ilk olarak 15 Temmuz gaziler karşıladı.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.

Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda Atatürk Havalimanı'nda birazdan halka hitap edecek