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ANKARA

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yangının şüphelisi için istenen ceza belli oldu

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan Mehmet Toprak hakkında, 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
Atatürk Orman Çiftliğindeki yangının şüphelisi için istenen ceza belli oldu
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 25 Temmuz'da yangın çıkmıştı.

1925 yılında kurularak, 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine'ye bağışlanan, Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı'nda bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 25 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahale ile yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Hastanede gözetim altında

Yangın başladığı sırada bölgede bulanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Toprak, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Toprak, sorulan sorulara ilgisiz cevaplar verdi. Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edilen şüpheli hakkında, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için gözetim altında tutulması gerektiği yönünde rapor verildi. Savcılık da MToprak'ın rapor doğrultusunda tam güvenlikli hastaneye sevkini talep etti. Şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'ne sevk edildi.

Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın
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Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın
Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.


10 yıl hapis istemi

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, Mehmet Toprak hakkında 6831 sayılı 'Orman Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince iddianame düzenledi.

İddianamede, Toprak'ın yangınla ilgili sorulan sorulara ilgisiz cevaplar verdiği; ancak görgü tanığının, şüpheliyi elinde yanan odun parçasıyla yarı çıplak alevlerin yükseldiği alanda gördüğünü daha sonra yangının hızla yükseldiğini söylediği aktarıldı. Yine Toprak'ın yakalandığında, polis memurunun 'Yangını sen mi çıkarttın?' sorusuna, cebinden çıkardığı çakmağı göstererek, cevap verdiğinin tutanaklarda yer aldığı belirtildi.

İddianamede, Mehmet Toprak'ın terör örgütleriyle irtibatının tespit edilemediği; ancak elde edilen deliller ışığında 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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