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ANKARA

Atatürke hakaret eden Safiye İnci'ye tutuklama talebi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden ve çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Safiye İnci
Safiye İnci

Atatürk’e hakaret eden ve Ankara’da gözaltına alınan Safiye İnci, 5186 Sayılı Yasa’ya muhalefet ederek Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Yapılan çalışma sonrasında Safiye İnci polis tarafından Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Safiye İnci adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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