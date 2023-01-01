Gündem Ateş cinayetinde 3 gözaltı Bursada toprağa verildi
YEREL GÜNDEM

Ateş cinayetinde 3 gözaltı: Bursa'da toprağa verildi

Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Ankara polisi olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ateş cinayetinde 3 gözaltı: Bursada toprağa verildi
Dr. Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), önceki gün motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti. Aynı saldırıda yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt da omuzundan vurularak yaralanmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Valiliği, saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" ifadesine yer verildi.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Sinan Ateş'in cenazesi dün Bursa'ya getirildi. Cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Bursa Ulu Camii'ye götürüldü. Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı. Ateş'in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cenaze namazının ardından Sinan Ateş'in cenazesi tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.

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