'Ateş savaşçıları' dehşeti anlattı: Ölümü çok yakından hissettik

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında görev alan ekipte yer alan orman işçileri devasa alevleri söndürmenin gururunu yaşıyor.

Manavgat'ta ateş çemberini yararak birçok yerleşim yerini yanmaktan kurtaran personel arasında Simav Orman İşletmesine bağlı Aksaz Yangın söndürme ekibinden 20 yaşındaki Enes Külahlı da yer aldı.

Burada alevlerle cansiperane mücadele eden Külahlı devletin işçisiyle uçağıyla, helikopteriyle canla başla yangınlara müdahale ettiğini söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için olağanüstü bir mücadele verildiğini vurgulayan Külahlı, "Bulunduğumuz tepeliğin aşağı mevkisinde 3 mahallenin yandığının haberini aldığımızda hemen o bölgeye gittik. Suyumuzun bitmesine rağmen dereye indik. buradan su alarak alevlerin arasına girdik." ifadelerini kullandı.

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AA

"O gece ölümü hissettim"

Küle dönmesi an meselesi olan evleri yanmaktan kurtardıklarını, mahalle sakinlerini, ağıllardaki büyük ve küçükbaş hayvanları da güvenli bölgeye götürdüklerini anlatan Külahlı, alevlerin sardığı bir bölgede motosikletleriyle kalan 2 kişiyi de kurtardıklarını kaydetti.

İlk kez bir yangında ölüm duygusunu hissettiğini aktaran Külahlı, "Bir ara alevlerin arasında kaldım. Ölümü çok yakından hissetmeme rağmen tek düşüncem ateş çemberinden kurtulup yangını söndürmekti. O gece alevlerin içinden geçerken 'ölüm' duygusunu hissettim, anlatılmaz. Hiçbir duyguya benzemiyordu." diye konuştu.

"O yolda bir tane ağaç devrilmiş olsaydı, biz oradan çıkamazdık." diyen Külahlı, ölmekten korkmadığını ancak kurtarılmayı bekleyen mahalle sakinlerini düşündükçe görevlerinin yarım kalmasından endişelendiğini dile getirdi.

Külahlı, "O an kendinizi düşünmüyorsunuz. İnsanda görevimiz yarım kalacak diye bir üzüntü hali oluşuyor. Sonuçta geride bıraktığımız bir yangın var. Eğer oradan çıkamasaydık, o yangın devam edecekti, ben hiçbir şekilde müdahale edemeyecektim. Alevlerin ortasından bir an önce çıkıp, yangına müdahale etmeyi düşündüm." şeklinde konuştu.

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AA

"Asılsız haberler bizi üzdü"

Dehşet anlarını yaşayan Külahlı, bu mücadeleyi verirken sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan asılsız haberlerin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Büyük bir mücadele ortaya koydukları sırada "devletin bu yangınlara müdahale etmediği" yönündeki haksız eleştirilerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Külahlı, "Ölümle burun buruna geliyorsunuz. Buna rağmen bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyadaki olumsuz yorumlar bizi derinden etkiledi. Kesinlikle onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü biz 10 günde toplasanız 10 saat uyumadık. Her gün yangınla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"Yanma tehlikesi olan evimi bırakıp başkalarının yardımına koştum"

Söndürme çalışmasına katılan orman işçilerinden Musa Özçelik (41) de izinli olduğu gün yangının çıktığını haber aldığını aktardı. Bu yangında bölgede bulunan kendi evinin de yanma tehlikesi atlattığını belirten Özçelik, evine yaklaşan alevlere müdahale ettikten sonra mesai arkadaşlarının yanına koşarak ekibe dahil olduğunu söyledi.

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Özçelik, şöyle konuştu:

"Aileme evin çevresinde soğutma çalışması yapmalarını söyledim. Onları orada bırakarak bizden yardım bekleyen başka ailelerin imdadına koştum. Biz devlet terbiyesi ile yetiştik. Biz öyle gördük, önce vatandır, ormanımızdır, candır. Kendi motosikletimle mesai arkadaşlarımın olduğu bölgeye geldim. Evden çıktıktan 17 dakika sonra emir beklemeden ekibime dahil olarak alevlerle savaşa katıldım."

FOTOĞRAF 19 Antalya'da 28 Temmuz'da çıkan orman yangınları, 10'uncu günde kontrol altına alındı. Manavgat'ta başlayan yangın, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya sınırlarındaki mahallelerde de etkili oldu. Bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1832 araç ve 6 bin 511 personelle günde ortalama 1650 sortiyle havadan su atılan yangında; 5 ilçedeki 48 mahalle büyük zarar gördü. 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 bina da hasar aldı. Yangından 770 kişi ve görevli etkilendi; 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor. 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de 'yangın çıkarmak'tan tutuklandı. Manavgat merkezli büyük yangın, dün saat 15.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, 220 saatte söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmalarına başladı. ALEVLE MÜCADELENİN KAHRAMANLARI <br><br> Yangına destek için Diyarbakır'dan Yalova'ya ülkenin dört bir yanından Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan orman işçileri, ailelerini, yaşamlarını geride bırakıp söndürme çalışmalarına katılmak için arazözleriyle bölgeye geldi. Orman işçileri, yangının en yoğun olduğu noktalarda gözlerini kırpmadan, canlarını hiçe sayarak, günlerce uykusuz ve yorgun, kilolarca ağırlıkta hortumları kucaklayıp alevlerin arasına girdi. ARAZÖZLERİ EVLERİ GİBİ <br><br> 220 saat alevlerle savaşan orman işçileri; 3,5, 5, 9 ve 12 ton su kapasiteli ve uçurumların kenarından dahi korkusuzca geçtikleri arazözlerini de evleri olarak kullandı. Günün büyük bölümünde çalışan işçiler, gece saatlerinde boşluk olursa arazözün üzerinde veya buldukları taşın üzerinde az da olsa uyuyup dinlenmeye çalıştı. Yangına müdahale ile geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla yanlarındaki kumanyalarla arazözün üzerinde kahvaltılarını yapan kahramanlar, duş almak veya kıyafetlerini yıkamak için arazözün içerisindeki suyu kullandı. 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ <br><br> Karabük'ten müdahale için gelen Cihan Toşur'un yangında yaralanan kolunu sarıp görevine dönmesi, işçilere büyük motivasyon kaynağı oldu. Yangına müdahale sırasında yanan arazözün içinde kalarak hayatını kaybeden Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş için ise büyük üzüntü yaşandı. Ancak yaşadıkları üzüntü, orman işçilerini mücadelelerinden vazgeçirmedi. 'GEÇİCİ İŞÇİ' OLARAK ÇALIŞIYORLAR <br><br> Zaman zaman kendilerini merak eden aileleriyle yangının devam ettiği dağların zirvesinde cep telefonları çektiği takdirde görüşebilen işçiler, o anlarda yakınlarını teselli etti. Yangınlarda büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek mücadele eden işçilerin en büyük sorunu ise 'geçici orman işçisi' sıfatıyla çalışıyor olmaları. Yangına müdahale eden işçilerin çoğu 5620 sayılı kanuna göre 'geçici işçi' sıfatıyla 9 ay 29 gün çalışıyor. Çalışmadıkları süre zarfında ailelerini geçindirebilmek için gündelik işlere giden işçilerin en büyük isteği ise kadrolu olarak 12 ay boyunca çalışmak. '1 AĞACI KURTARMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK' <br><br> Yangına müdahale için Isparta'dan gelen Servet Ünal, “Ben 3 gündür buradayım. Diğer arkadaşlarım daha önce buraya gelmişlerdi. Yoruldukları için onları dinlendirmek için biz geldik. Yoğun bir şekilde mücadele verdik. Uyku durumumuz 3 günde en fazla 1,5 saat oldu. Sabaha kadar ateşe müdahalede bulunduk. 1 ağacı kurtarmak bizim için büyük bir mutluluk. Ateşin büyümesini engelleyince gurur duyuyoruz dedi. 'GÜNLERİMİZ UYKUSUZ VE YORGUN GEÇTİ' <br><br> Gölhisar'dan görev için Manavgat'a gelen İbrahim Avcı da “8 gündür burada yangınla mücadele ettik. Günlerimiz genelde uykusuz, yorgun geçti. 1 ağaç, 1 can kurtarmak için elimizden geleni yaptık. 10 dakika, yarım saat, bazen 1 saat uyuyabildik, o kadar. Ailemizden uzaktayız. Onlar da televizyonlardan takip edebildikleri kadarıyla biliyor. Ailelerimizde endişe ve korku hakim. Bazı yerlerde telefon çekmiyor, haber alamayınca telaşlanıyorlar. Fırsat buldukça mücadele ne kadar el verirse onları da aramaya çalıştık diye konuştu. SESİ TİTREYEREK AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ <br><br> Kızıldağ'daki yangın sırasında arazözün üzerinde oturan orman işçisi Hüseyin Özyalçın, uzun süredir görüşemediği ailesini arayarak, hasret giderdi. Özyalçın, eşine ve çocuklarına nasıl olduklarını sorduktan sonra eşi yangının ne zaman biteceğini sorunca sesi titreyerek, İnşallah bir an önce biter cevabını verdi. Özyalçın, bu görüşmeden kısa süre sonra ise yangının bittiğini müjdeledi. Özyalçın, telefonu kapatmadan önce de ailesine onları çok özlediğini söyledi. 'SÜREKLİ TETİKTEYİZ' <br><br> Orman işçisi Hakan Çetin de “10 gündür uyuduğumuz 2-3 saat uyku ama görevimiz bu tabi ki. Gece sürekli tetikte oluyoruz, rahat yatma gibi bir durumumuz yok. Yatabilirsek arazözün üzerinde veya taşın kenarında yatıyoruz. Özel bir yatma yerimiz yok, dağın başındayız zaten dedi. Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Ek fotoğraflar Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale için ülkenin dört bir yanından gelen orman işçileri, 220 saatte söndürülen yangın boyunca canlarını hiçe sayarak, alevlerle mücadele etti. Günlerce uykusuz ve yorgun kalan, ağır hortumları sırtlayıp, alevlerin arasına giren işçiler, taşın toprağın, arazözlerin üzerinde uyuyabildi, sabahın ilk ışıklarında arazözün üzerinde kahvaltılarını yaptı. Orman işçileri, duş almak, kıyafetlerini yıkamak için arazözdeki suyu kullandı.

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FOTOĞRAF 5 Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kavaklıdere ormanlık alanda başlayan ve gün boyunca etkili olan yangınlara hem karadan hem de havadan müdahaleler devam etti. Uzun süren çalışmalar sonrası ormanlık alandaki yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı Günün ilk ışıklarıyla beraber yangın sonrası ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi. Kahreden görüntü: Muğla’da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.

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FOTOĞRAF 12 Muğla Marmaris’te 7 gün önce başlayan yangınlar, Marmaris’ten sonar Bodrum, Milas, Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Muğla’nın komşu illeri Aydın ve Denizli’nin değişik ilçelerinde devam ediyor. Alevlerle mücadele etmek için askerinden polisine, kaymakamından vali yardımcısına söndürme ekiplerinden gönüllü vatandaşlara kadar herkes yangın bölgesine koştu. Türkiye’nin adeta tek yürek olduğu yangınlarda özellikle Polis Teşkilatı’ndaki TOMA’ların alevlere mücadelesi göz doldurdu. Bir an olsun söndürme ekiplerini yalnız bırakmayan vatandaşlar bir taraftan hortum taşırken, diğer taraftan da alev savaşçılarının hararetini söndürmek için su dağıtıyor. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı söndürme çalışmaları sırasında Marmaris yakınlarında bulunan tarihi bir alanı alevlerden korumak için seferber olan alev savaşçıların görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı. Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek: Yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu Ülke genelinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında Türkiye alevlere karşı adeta tek yürek oldu. Muğla'da bir hafta önce başlayan ve şiddeti artırarak devam eden yangınları söndürmek için yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu. Yangınlarda halkın alevlerle mücadelesi objektiflere yansıdı.

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