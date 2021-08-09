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DENİZLİ

'Ateşin Çocukları' isimli hesaptan PKK propagandası yapan şahıs yakalandı

Denizli'de ‘Ateşin Çocukları’ isimli sosyal medya hesabından, orman yangınları ile ilgili yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Ateşin Çocukları isimli hesaptan PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yurt genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak ‘Ateşin Çocukları’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelileri de yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalanma kararı bulunan ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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