Ateşkesi bozarlarsa bedelini öderler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sahadaki zaferden sonra Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandığını belirten Çavuşoğlu, daha önce de 3 ateşkes girişimi olduğunu fakat Ermenistan’ın ihlal edildiğini hatırlattı: “Bu süreçte ‘ateşkes’ diyenlere şu cevabı veriyorduk. Evet, ateşkes olsun ama ateşkesi bozanın kim olduğunu görüyorsunuz. Bir de ateşkes olduktan sonra ne olacak? Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları geri verilmediği sürece kalıcı ateşkes olmaz.”

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RUS HEYETLE GÖRÜŞME BUGÜN

Son anlaşmayla işgal altındaki toprakların geri verilmesinin somut takvime bağlandığını belirten Çavuşoğlu, “Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Bu anlaşmanın 5. maddesi gereği biz de Rusya ile ortak gözlem ve denetim merkezi ile şubelerinin açılması konusunda mutabakata vardık” dedi. Bugün Rusya’dan gelecek heyetle konunun detaylarını görüşeceklerini aktaran Çavuşoğlu, “Denetim ve gözetleme merkezi Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacaktır. Bu merkez önemli işlevler görecek. Burada Rusya’nın rolü neyse, Türkiye’nin de rolü o olacak. İhlal olursa tespit edilecek. Tespit, gözlem, İHA ve diğer unsurlarla bölgeyi denetleyecek. Ateşkes ihlalini engellemeye yönelik tedbirler alır. Bunun oluşum ve çalışma esaslarını ortak çalışma grubu belirleyecek” şeklinde konuştu.

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FRANSA BARIŞI BALTALADI

“Umarız Ermenistan geçmişteki hatalarından ders almıştır. Bir başka ülkenin toprakları üzerinde saltanat ilelebet sürmez” diyen Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ sorununun çözümü sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu’nu da eleştirdi: “Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle eş başkanların. Fransa’nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı ve olumsuz bir tavır sergilediğini görüyoruz. Hatta ateşkesten sonra bile taraflı, olumsuz açıklamalar yapıyorlar. İşte bu eş başkanların 30 yıldır sorunu neden çözemediğini gösteriyor. Azerbaycan’ın olumlu tutumuna rağmen Fransa hep Ermenistan’ı destekledi. Bu tavır devam ederse bu tür ülkeler bu süreçten dışlanmak durumundadır.”

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Gerekirse tezkere geçer

Ermenistan’ın anlaşmaya uymaması durumunda atılacak adımların sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Ateşkeste Ermenistan Başbakanı’nın imzası var mı? Var. En üst düzeyde yöneticinin imzası olduğu zaman o ülkeyi de bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler” dedi. Çavuşoğlu Azerbaycan’a Türk askeri gönderilmesi yönündeki sorulara da “İhtiyaç duyulursa tezkere Meclis’ten geçer” cevabını verdi.