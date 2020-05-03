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Gündem Ateşle oynuyorlar Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır
POLİTİKA

Ateşle oynuyorlar: Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır

MHP lideri Bahçeli, “erken seçimle veya başka bir şekilde” hükümetin değişeceğini savunarak darbe imasında bulunan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na sert tepki gösterdi: Milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, “bir şekilde” sözüyle ateşle oynamaktadır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri ‘demokrasi’ elbette sahte ve sanaldır. Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, ‘bir şekilde’ sözüyle ateşle oynamaktadır” dedi.

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Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
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Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.


PKK VE FETÖ SİLİNECEK

‘3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ nedeniyle yazılı açıklama yapan Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin varlığı ve vakarının, Türk milletinin ortaya çıkışıyla tarih sahnesindeki yerini aldığını belirterek, “Milliyetçilik varsa işgale heves edenler, ihanete taşeronluk yapanlar, PKK’ya ve FETÖ’ye refakatçilikle övünenler günü geldiğinde tarih sahnesinden silinip gideceklerdir” ifadelerini kullandı.

SEFİL SİYASETÇİLER

Bahçeli, milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin derin izlerini, tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararlarını 1940’lı yılların hüzün dolu sayfalarında görmek mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir. Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, ‘bir şekilde’ sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse, günümüzde aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir.”

Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
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Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
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