Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler: İBB'ye tepkiler gecikmedi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Deresi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haliç'in İstanbul'un can damarı olduğunu söyledi.

Öztekin, 1994 yılı öncesinde bulundukları noktadan geçerken insanların otobüslerinin camlarını kapattığını belirterek, "İnsanlar evlerde rahat nefes alamazdı, kötü kokudan geçilmezdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanı olmasıyla birlikte Haliç'i temizleme projesi çalışmasıyla burası temizlendi." dedi.

Öztekin, bugün sosyal medyaya bazı görüntülerin yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunlar ara sıra oluyor maalesef. İBB'nin, İSKİ kurumunun kirli suyu Kağıthane Deresi'ne deşarj ettiğini görmüş olduk. Bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Arkadaşlarımızın araştırması için talimat verdik. Deşarj edilen suyla derenin kirlendiğini görüyoruz. Haliç temizlenmiyor, Haliç kirleniyor. Haliç'i temizlemeyi bırakın, bari Haliç'i kirletmeyin. Bu olaydan sonra ekiplerimiz hızla müdahale etti ve buradaki İSKİ aracı bu bölgeden uzaklaştırıldı. Kağıthane Deresi'nin kirlenmemesi için çalışmalar yapıyoruz. Kağıthane Deresi ve Haliç çok önemli, İstanbul'umuz çok önemli. Bu kirliliğe hiçbir vatandaşımız duyarsız kalmaz."

AA

"Burayı bu hale getirmek kimin aklına gelir?"

Çevre sakini Cemil Öğütcü ise 40 yıldır Kağıthane'de yaşadığını ve burayı çok sevdiğini söyledi.

Kağıthane Deresi'nin İBB tarafından kirletilmesinin ayıp olduğunu dile getiren Öğütcü, "Bunu şiddetle kınıyorum. Görüntüleri sosyal medyadan gördüm, çok üzücü. Burayı, bu hale getirmek kimin aklına gelir? İBB gölge etmesin yeter. Hizmet getirmiyor, bari güzelim yerlerimizi pisletmesin. Ben bunu kınıyorum. Buralar nefes alma yeridir. Hiç yakıştıramadım. Bunu yapanlar cezalandırılmalı." diye konuştu.

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OYNAT 00:44 Metrobüs kazasında yaralanan vatandaştan İmamoğlu'na "İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gece yarısı metrobüs kazasında yaralanan bazı hastaları ziyaret etti. Karşısında İBB Başkanı İmamoğlu'nu gören bir kazazede, 'Sizi sabote ediyorlar. İBB başarısız gösterilmek isteniyor büyük bir ihtimal.' diye konuştu. Bir diğer kazazede ise, 'Siz söylemediniz herhalde 'gidin çarpışın kafa kafaya' diye.' ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:02 İBB Başkanı İmamoğlu kazadan saatler sonra yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazadan saatler sonra yaralıları ziyaret etti.



Gün içinde Balıkesir Edremit'te olduğu bilinen ve saatlerce kazayla ilgili paylaşım yapmayan İmamoğlu, kazazedeleri hastanede ziyaret ederek durumlarını sordu. BiP'te paylaş

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