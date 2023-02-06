Atina’nın ittiği eski Danıştay üyesi yakalandı: FETÖ’nün darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilmişti

FETÖ’nün darbe girişimi sonrası görevlerinden ihraç edilen eski bir Danıştay üyesi, eski bir savcı ve eski bir komiser Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, ancak Yunanistan’ın geri ittiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yakalandıktan sonra kimlik tespiti yapılan kişilerden Mustafa Döner'in Danıştay eski üyesi olduğu, daha önce ise İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevde bulunduğu öğrenildi. Yakalanan Cahit Özcan'ın savcıyken ihraç edildiği, Hasan Uzun'un ise komiserlikten ihraç edildiği belirlendi.