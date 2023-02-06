|
Gündem

Atina’nın ittiği eski Danıştay üyesi yakalandı: FETÖ’nün darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilmişti

15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden ihraç edilen, Danıştay eski üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yunanistan’ın geri itmesiyle yakalanan FETÖ’cüler hakkında arama kaydının olduğu öğrenildi.

03:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Danıştay eski üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Danıştay eski üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ’nün darbe girişimi sonrası görevlerinden ihraç edilen eski bir Danıştay üyesi, eski bir savcı ve eski bir komiser Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.

KONTROLDE YAKALANDI

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, ancak Yunanistan’ın geri ittiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yakalandıktan sonra kimlik tespiti yapılan kişilerden Mustafa Döner'in Danıştay eski üyesi olduğu, daha önce ise İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey görevde bulunduğu öğrenildi. Yakalanan Cahit Özcan'ın savcıyken ihraç edildiği, Hasan Uzun'un ise komiserlikten ihraç edildiği belirlendi.

Mustafa Döner

ARANIYORLARMIŞ

3 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


#Mustafa Döner
#Danıştay
#FETÖ
#Yunanistan
#Cahit Özcan
#Hasan Uzun
21 dakika önce
default-profile-img
Atina’nın ittiği eski Danıştay üyesi yakalandı: FETÖ’nün darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilmişti
Kara kış kamplara ölüm getiriyor
Kadınlara meslek edindiren ‘iyilik’
Almanya: Kuzey Akım'da Rus sabotajı izi yok
Çin Balonu’ndan zafer çıkarttılar: Biden’ın bir hafta önceden haberi varmış
Kabinenin gündemi elçiler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.