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BURSA

ATM’den çektiği parayı görünce şaşkınlık yaşadı: Bin katına satıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği parayı görünce şok geçirdi. Çam hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 50 bin liraya satışa sundu.

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Haber Merkezi İHA
ATM’den çektiği parayı görünce şaşkınlık yaşadı: Bin katına satıyor
ATM’den çektiği parayı görünce şaşkınlık yaşadı.

İnegöl Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM’den çektiği paralar arasında ’0’ rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü.

50 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

SIFIR YOK

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM’den bir miktar para çektim. Çektiğim paralardan birinde 50 TL’nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL’ye satışa çıkardım" dedi.

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