Gündem ATMlere kopyalama düzeneği yerleştiren şüphelilere suçüstü
İSTANBUL

ATM'lere kopyalama düzeneği yerleştiren şüphelilere suçüstü

İstanbul'da 29 farklı ATM'ye kart kopyalama cihazı ve kamera yerleştirerek 2 bin 500 kişinin kart bilgilerini çalan 3 şüpheli Maltepe'de suçüstü yakalandı.

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Haber Merkezi DHA

İstanbul'da şüpheliler, son iki ayda 29 farklı banka ATM'sine kart kopyalama cihazı ve kamera yerleştirdi. Dolandırıcılar bu yöntemle 2 bin 500 kişinin kart bilgilerini kopyaladı ve yaklaşık 800 bin liralık dolandırıcılık yaptı.

DHA

Maltepe'de de 10 ATM'ye cihaz yerleştiren şüpheliler bugün sabah saatlerinde kart kopyalama cihazını almak için ATM'lerin yanına geldi.


DHA

Dolandırıcıları takip eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ATM'ye cihaz yerleştirdiği ve işlem yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Bir mahalle sakini, "Sabah ben işe gelirken burada polisler vardı. Bir de kalabalık vardı. Kart kopyalıyorlar, bunları polisler suçüstü yakaladılar. Polisler alıp götürdüler" dedi.

Son kurban para ve finans uzmanı Aysun Mercan: Tele-dolandırıcılar evini bile sattırdı
GÜNDEM
Son kurban para ve finans uzmanı Aysun Mercan: Tele-dolandırıcılar evini bile sattırdı

Rapçi Sefo hakkında sahtekârlık iddiası
FOTOĞRAF 22
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Müzik dünyasında rap'in çıkışı devam ediyor. Son dönemde konserlerde popçulardan çok rap'çiler ilgi görüyor.<br>
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En çok talep edilen isimlerden biri ise Sefo...<br>
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Bilmem mi şarkısıyla konserden konsere koşan Sefo, son bir yıl içinde 100'den fazla konser verdi.
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Yoğun ilgi nedeniyle ekstra ücretini de artıran sanatçı, artık sahneye 350 bin liraya çıkıyor. <br><br>
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Bu arada Sefo ile anlaşanlar, konser ücretlerini babasının şahıs şirketine yatırıyor.<br><br>
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Sefo'nun kanunlara aykırı şekilde serbest meslek makbuzu kesmediği iddia ediliyor.
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Bu makbuz; avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçı gibi meslek erbaplarının faaliyetlerini ibraz ettiği ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın zorunlu kıldığı bir uygulama.
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Sefo, 'Bilmem mi?' adlı şarkısıyla genç nesli yakalamayı başardı.<br><br>
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'RAHATA KAVUŞMAM UZUN SÜRDÜ'<br><br><br>Üniversite sonrasında İstanbul'a gelen Sefo, birkaç sene müzik kariyeri açısından mücadele ettiğini anlattı:<br><br>
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\"1-2 sene üretim anlamında vasat geçti. 2019 sonlarına doğru 'Derdi ne?' parçam viral oldu.<br><br>
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O şarkının yayılması, beğenilmesi beni biraz daha işin içine çekti, ilk klip şarkımdı.\"<br><br>
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İlk kaydını 2014 yılında yaptığını söyleyen ünlü rap'çi, \"Bunun için çalıştım, düşündüm, planladım.<br><br>
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Yaptığım işi imkanlar dahilinde iyi yapmaya çalıştım.<br><br>
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Ben üzerime düşeni yaptım, dinleyenlerin hoşuna gitti.<br><br>
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Üretmek ve yayınlamak için maddi-manevi imkanlarının olması gerek.<br><br>
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Benim kendime bu imkanları sağlamam, rahatlığa kavuşmam biraz uzun sürdü fakat insana her şeyi o süreç öğretiyor.<br><br>
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O yüzden gereken emeği göstermek, peşinden koşmak, düşünmek ve planlamak gerekiyor\" dedi.<br><br>
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HEYECANLARINI ANLIYORUM<br><br>Şarkılarını yazarken geçtiği süreci anlayan müzisyen, \"Tam dönüm noktası demek istemiyorum ama hayatıma yön veren, iz bırakan şeyler oldu. İlk hissettiğim 'Derdi ne?' şarkısıydı. 'Bilmem mi?' ile ise bunu daha güçlü hissettim diyebilirim\" dedi.<br><br>
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Ünlü rapçi Sefo, geçtiğimiz yıl Bodrum konserinde yaşadığı ilginç olayı anlattı:<br><br>
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\"Heyecanlı seyirciler sahneye atlamıştı. İki üç genç geldi, fotoğraf çektirip gideceklerdi.
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Birden tüm ön koltuktakilerin sahneye geldiğini gördüm.
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Sonrasında benim için kulise doğru tatlı bir kaçış oldu.\"<br><br>
Rapçi Sefo hakkında sahtekârlık iddiası
Son dönemde 'Bilmem mi', 'Affettim' gibi şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan rapçi Sefo, son bir yıl içinde 100'den fazla konser verdi. Sahneye 350 bin lira ücretle çıktığı öğrenilen Sefo hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi.


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