ATM'lere kopyalama düzeneği yerleştiren şüphelilere suçüstü

İstanbul'da şüpheliler, son iki ayda 29 farklı banka ATM'sine kart kopyalama cihazı ve kamera yerleştirdi. Dolandırıcılar bu yöntemle 2 bin 500 kişinin kart bilgilerini kopyaladı ve yaklaşık 800 bin liralık dolandırıcılık yaptı.

DHA

Maltepe'de de 10 ATM'ye cihaz yerleştiren şüpheliler bugün sabah saatlerinde kart kopyalama cihazını almak için ATM'lerin yanına geldi.

DHA

Dolandırıcıları takip eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ATM'ye cihaz yerleştirdiği ve işlem yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Bir mahalle sakini, "Sabah ben işe gelirken burada polisler vardı. Bir de kalabalık vardı. Kart kopyalıyorlar, bunları polisler suçüstü yakaladılar. Polisler alıp götürdüler" dedi.

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