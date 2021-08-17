ATO Başkanı Baran'dan üyelerine tıbbi cihazlar proje desteğine başvuru çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren ATO üyelerine, Ankara Kalkınma Ajansı’nın tıbbi cihazlar proje desteğine başvuru yapması çağrısında bulunarak, “Kalkınma Ajansımızın bu projesi şehrimizde tıbbi cihaz sektörünün gelişmesi için bir fırsattır” dedi.

ATO Başkanı Baran yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Kalkınma Ajansı’nın “Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı” ile sektöre 15 milyon liralık kaynak kullandıracağını hatırlatarak, teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesiyle üretim ve ticarileştirme kapasitelerinin geliştirilmesi önceliklerine yönelik olarak kullandırılacak kaynağın sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Covid-19 pandemisiyle sağlık ürünlerinin tüm dünyada öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Baran, “Tıbbi cihaz sektörü insanlık için stratejik bir sektör. Doğrudan insan hayatını esas alan sektörde yerli imalatın artırılması ve yerlileşerek dışa bağımlılığın azaltılması önem taşıyor. Destek sektöre itici güç olacaktır” dedi.

Ankara’nın savunma sanayiinin ardından tıbbı cihaz sektöründe de önemli bir potansiyeli bulunduğunu kaydeden Baran, Kalkınma Ajansı’nın sağladığı kaynağın sektördeki işletmelerin gelişimi açısından fırsat teşkil ettiğini söyledi. Baran, “Ankara’nın, verilen bu destekle daha rekabetçi, yenilikçi, sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum” diye konuştu.

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Türkiye’nin sağlık sektöründeki başarısının koronavirüs ile mücadele sürecinde daha net görüldüğünü ve bu başarıda tıbbi cihaz üretebilmesinin payı olduğunu dile getiren Baran, “Salgın sürecinde hızlı hareket kabiliyetine sahip olan sektör sayesinde yerli solunum cihazından maskeye kadar ihtiyaç duyulan birçok tıbbi cihaz ve medikal ürünü dünyadaki farklı noktalara ulaştırdık. Sektörün 1 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat rakamı, pandemi sürecinde koruyucu malzemelerin eklenmesiyle 5 milyar dolara yükseldi. Verilen destekler, sektörün üretim kapasitesinin gelişmesini ve sektörün ihracatının 5 milyar düzeyine kalıcı olarak çıkmasını sağlayacaktır” dedi.

Baran, Ankara’da tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların 250 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki projelerinin yüzde 100 oranında destekleneceğini belirterek, programdan faydalanmak isteyen işletmelerin 23 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabileceğini de hatırlattı.

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