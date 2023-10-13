|
Gündem

ATO'dan marketler ve üyelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim kampanyasına desteğe çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim kampanyası çağrısına ilişkin, "Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

11:46 . 13/10/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Baran, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında tüm işletmeleri indirim kampanyasına destek olmaya davet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gıda perakendecileri başta olmak üzere çeşitli kesimlere yaptığı çağrıyı anımsatan Baran, "Büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.


Baran, hükümetin, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret etti.


Perakendecilerin yanı sıra tekstilden halı ve mobilyaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar tedarik zincirindeki tüm aktörlerin bu sürece katılması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı gelir ve sermayeyi eriten bir süreç. Üyelerimizin salgından bu yana yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların atlatılmasındaki katkıları hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."


100 bin noktada indirim rüzgarı: Gözler beyaz eşya sektörüne çevrildi
100 bin noktada indirim rüzgarı: Gözler beyaz eşya sektörüne çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın peş peşe yaptığı çağrılarla başlattığı indirim seferberliği 100 bin noktaya yayıldı. Otomotiv tarafında başlayıp, zincir marketlerle büyüyen ve mobilyadan perakendeye hızla yayılan indirim rüzgarının önümüzdeki günlerde tüm sektörlerde etkisini göstermesi beklenirken gözler ise beyaz eşya tarafında. Bu kapsamda yakın bir tarihte beyaz eşya sektöründen de mobilya tarafında olduğu gibi benzer bir adımın gelmesi bekleniyor. Öte yandan gıda tarafında indirim kararı alan son grup ise Tarım Kredi Marketleri oldu. Şirketten yapılan açıklamada temel ihtiyaç ürünleri ile belli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.

İndirim seferberliği büyüyor: Binlerce üründe fiyatlar yarıya iniyor
İndirim seferberliği büyüyor: Binlerce üründe fiyatlar yarıya iniyor

Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın zincir marketlerine yönelik yaptığı indirim çağrısı büyüyor. ŞOK Marketler, Happy, BİM ve A101'in ardından Migros da indirim seferberliğine katıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 15 binden fazla üründe yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini belirtirken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Bakan Bolat'ın çağrısına uyduklarını, uymaya devam edeceklerini bildirdi.



#ATO
#İndirim
#Market
#Recep Tayyip Erdoğan
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı saat kaçta? 13 Ekim Diyanet cuma namazı vakitleri