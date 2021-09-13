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İSTANBUL OTOMOTİV

Autoshow yarın ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor

Autoshow 2021 Mobility Fuarı, 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla dijital ortamda buluşuyor. Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow'da, 35 markanın 250’yi aşkın modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak

Haber Merkezi AA
Autoshow yarın ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) açıklamasına göre, bugün basın mensuplarının ziyaretine açılan fuar, yarın tüm otomotiv tutkunları ile buluşacak ve 26 Eylül’e kadar devam edecek.

ODD tarafından "Mobilite" teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterları "www.odd.org.tr/autoshow2021" internet adresinden ücretsiz olarak inceleyebilecek.

35 MARKA, 250'Yİ AŞKIN MODEL SERGİLENECEK

Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow'da destekçileriyle beraber 35 markanın 250’yi aşkın modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Dijitalde Autoshow 7/24 açık, kaçırılan aktivitelerde geriye dönük izlenebilme, sadece laptop veya bilgisayarda değil mobil cihazlardan da erişim imkanı bulunuyor. Telefon, tablet gibi tüm cihazlarda da uygulama indirmeden dijital fuar gezilebilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK DİJİTAL AUTOSHOW'U

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Autoshow'u çağın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye’nin ilk dijital Autoshow’u olarak "Mobilite" teması ile 14-26 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşturacaklarını belirtti.

Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun Türkiye otomotiv sektörünün tanıtımına katkıda bulunacağına inandıklarını aktaran Bilaloğlu, "Dünya’da sürdürülebilirlik, dijitalleşme, verimlilik, mobilite ön plana çıkıyor, hayatımıza giriyor. Biz de bu kavramları dikkate alarak heyecanı dijitalde başlayan, fizikselde desteklenen bir yaklaşımı benimsedik." ifadelerini kullandı.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce de bir buçuk yılı aşkın süredir markalar, ajanslar ve destekçilerle beraber çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Erce, bugün değerli basın mensuplarının, 14-26 Eylül tarihlerinde ise tüm otomotiv tutkunlarının ziyaretine açılacak Autoshow 2021 Mobility Fuarı'nın bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacağını vurgulayarak, "Bizim iddiamız dijitalde fiziksele en yakın Autoshow. Özel bir teknoloji olan panaromik görüntüleme teknolojisi ile fuar alanında ziyaretçiler dolaşabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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