Avaşin Basyan'da 4 terörist ile doçka silahı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
4 PKK'LI TERÖRİST İLE DOÇKA SİLAHI İMHA EDİLDİ
Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde terör hedefinin yok edilişi saniye saniye izlendi.
Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pMjaP1Om5f
Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pMjaP1Om5f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Haziran 2019