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Gündem Avaşin Basyanda 4 terörist ile doçka silahı imha edildi
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HAKKÂRİ

Avaşin-Basyan'da PKK'lı teröristlere bomba yağdı

Avaşin Basyan'da 4 terörist ile doçka silahı imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ile bir doçka uçaksavar silahı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

4 PKK'LI TERÖRİST İLE DOÇKA SİLAHI İMHA EDİLDİ

Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde terör hedefinin yok edilişi saniye saniye izlendi.
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