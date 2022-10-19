Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii hızlanır

Üç yıl önce katıldığı canlı yayında İHA ve SİHA'ların yerli olmadığını öne süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu kez de savunma sanayii üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.



Katıldığı canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Altaylı'nın 'Savunma sanayii Cumhurbaşkanının en önemli kozlarından bir tanesi. 'Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayi çöker' diyenler var' ifadesi üzerine, 'Tam tersi çok daha hızlanır. Çünkü gerekli destek verilmiyor.' dedi.