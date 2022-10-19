Gündem Avcılar Belediye Başkanı Hançerliden zam isteyen işçilere Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
POLİTİKA

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma

CHP'li Avcılar Belediyesi'nin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine grev başlatan işçilere, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu. Yaklaşık 1.200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu. Daha sonra CHP'li Başkanın yanındakiler işçinin üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bazı işçiler darp edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Avcılar Belediye Başkanı Hançerliden zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
Avcılar Belediyesi

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli zam isteyen işçilere hakaret etti. CHP'li belediyenin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine grev başlatan işçilere "Kes lan sesini, kes. Sus" ifadelerini kullanan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yanında bulunanlar ise işçilerin üzerine yürüyerek darp etti.

'TERBİYESİZLİK YAPMA'

Yaklaşık 1.200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu.

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
OYNAT 00:23
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
CHP'li Avcılar Belediyesi'nin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine grev başlatan işçilere, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu.

Yaklaşık bin 200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, 'Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin.' diyen işçiye 'Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma.' şeklinde hakaretler savurdu. Daha sonra CHP'li Başkanın yanındakiler işçinin üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bazı işçiler darp edildi.


Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
Fransız Afrika istihbarat sitesi Tunusta boy gösteren Türk savunma firmalarından övgüyle söz etti: Fuarda uçtular

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.