Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
CHP'li Avcılar Belediyesi'nin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine grev başlatan işçilere, CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hakaretler savurdu. Yaklaşık 1.200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu. Daha sonra CHP'li Başkanın yanındakiler işçinin üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bazı işçiler darp edildi.
CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli zam isteyen işçilere hakaret etti. CHP'li belediyenin 107 gündür işçilere zam yapmaması, toplu iş sözleşmesi imzalamaması üzerine grev başlatan işçilere "Kes lan sesini, kes. Sus" ifadelerini kullanan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yanında bulunanlar ise işçilerin üzerine yürüyerek darp etti.
'TERBİYESİZLİK YAPMA'
Yaklaşık 1.200 işçinin katıldığı eylemde işçilerle tartışan CHP'li Başkan, "Grev haktır. İşçiye hakkını vereceksin." diyen işçiye "Kes lan sesini, kes. Sus. Terbiyesizlik yapma." şeklinde hakaretler savurdu.