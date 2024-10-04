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Avcılar E-5'te çok sayıda araca çarpan sürücü trafikte dehşeti yaşattı

Avcılar E-5'te çok sayıda araca çarpan sürücü trafikte dehşeti yaşattı

16:044/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
IHA
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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Avcılar E5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. Olayda 12 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli çalıntı araçla Ataköy'de yakalandı.

Avcılar Cihangir mahallesinde bir araç bayiinden çalınan cip polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Cip sürücüsü bunun üzerine D-100 Karayolu yan yolda bulunan 12 araca çarparak ilerledi. Ortalığı savaş alanına çeviren cip ardından da hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yan yolda ilerleyen 12 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi de yaralandı.

Çalıntı araçla yan yolda hızla ilerleyen cipin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Cipin geri manevra yapuıp araçlara farklı bir açıdan başka bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çalıntı araç sürücüsünün önünde bulunan araçlardan kurtulmak isteyip geri manevra yaptığı ve arkadaki motosklet sürücüsüne çarptığı anlar yer alıyor. Sürücü daha sonra ileri geri menevra yaparak diğer araçlara da zarar veriyor. Ardından da olay yerinden hızla uzaklaşıyor.





#Avcılar
#İstanbul
#trafik
#E5 Karayolu

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