Avcılar'da benzerine az rastlanır olay: Kiracı evi oda oda kiralamış

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Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mayıs hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalması bekleniyor.