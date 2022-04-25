Avcılar'da çocuklar uyandıramayınca itfaiyeyi aradı

Avcılar'da evlerinin kapısını sürgüleyerek uyuyan iki kız kardeşi anneleri uyandıramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibindeki bir er, merdivenle ulaştığı eve pencereden girerek kapıyı açınca anne rahat soluk aldı.

KIZLARINI UYANDIRAMADI



Gümüşpala Mahallesi Atelye Sokak'ta oturan Gülüzar Yüksel, küçük kızını yanına alarak bir yakınlarını ziyarete gitti. Evde kalan Zeliha (12) ile Edanur Yüksel (9) annelerinin gitmesi üzerine kapıyı sürgüleyerek uyudu. Bir süre sonra dönen anne kilitli kapıyı açamayınca ısrarla zili çaldı. Ancak, uyuyan iki kızını uyandıramadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri merdivenli araçla açık pencerelerden birinden girmeyi denedi.

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Panjur bulunan pencereden girilemeyince, itfaiye eri yan taraftaki açık pencereden içeri girdi. İtfaiye eri kapıyı açınca anne Gülüzar Yüksel merdivenleri koşarak çıkarak kızlarının yanına gitti. Uykudan uyanan iki kız kapıya gelerek görevlilere ve komşulara şaşkınlıkla bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Anne ve komşular itfaiye erlerine teşekkür etti.

FOTOĞRAF 8 Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9’uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü. Gürültüye uyanan E.S.K.’nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.’nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adana'da gece yarısı korkunç olay: Dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

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