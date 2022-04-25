Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Avcılarda çocuklar uyandıramayınca itfaiyeyi aradı
İSTANBUL

Avcılar'da çocuklar uyandıramayınca itfaiyeyi aradı

Avcılar'da evlerinin kapısını sürgüleyerek uyuyan iki kız kardeşi anneleri uyandıramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibindeki bir er, merdivenle ulaştığı eve pencereden girerek kapıyı açınca anne rahat soluk aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Avcılarda çocuklar uyandıramayınca itfaiyeyi aradı
Avcılar'da çocuklar uyandırılamayınca itfaiyeyi aradı.

Avcılar'da evlerinin kapısını sürgüleyerek uyuyan iki kız kardeşi anneleri uyandıramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibindeki bir er, merdivenle ulaştığı eve pencereden girerek kapıyı açınca anne rahat soluk aldı.

KIZLARINI UYANDIRAMADI


Gümüşpala Mahallesi Atelye Sokak'ta oturan Gülüzar Yüksel, küçük kızını yanına alarak bir yakınlarını ziyarete gitti. Evde kalan Zeliha (12) ile Edanur Yüksel (9) annelerinin gitmesi üzerine kapıyı sürgüleyerek uyudu. Bir süre sonra dönen anne kilitli kapıyı açamayınca ısrarla zili çaldı. Ancak, uyuyan iki kızını uyandıramadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri merdivenli araçla açık pencerelerden birinden girmeyi denedi.

Panjur bulunan pencereden girilemeyince, itfaiye eri yan taraftaki açık pencereden içeri girdi. İtfaiye eri kapıyı açınca anne Gülüzar Yüksel merdivenleri koşarak çıkarak kızlarının yanına gitti. Uykudan uyanan iki kız kapıya gelerek görevlilere ve komşulara şaşkınlıkla bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Anne ve komşular itfaiye erlerine teşekkür etti.

Adana'da gece yarısı korkunç olay: Dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Title
Anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9’uncu kattaki dairenin balkonuna çıktı.
Title
Bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü.
Title
Gürültüye uyanan E.S.K.’nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü.
Title
Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Title
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Title
Ekipler, E.S.K.’nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu.
Title
Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana'da gece yarısı korkunç olay: Dokuzuncu kattan cipin üzerine düştü
Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğu anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle park halindeki cipin üzerine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Fransız polisi ‘dur’ ihtarına uymayan araca ateş açtı: İki kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 13
Title
Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istedi.
Title
Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürdü. Bunun üzerine polis, sürücüsü \"dur\" ihtarına uymayan araca ateş açtı.
Title
Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirdi, arka koltuktaki kişi ise yaralandı.
Title
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, henüz resmi açıklama yapılmadı.
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Title
Paris'te polis 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açtı, 2 kişi öldü
Fransız polisi ‘dur’ ihtarına uymayan araca ateş açtı: İki kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın başkenti Paris'te polisin, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, henüz resmi açıklama yapılmadı.


Tükeniyorsunuz teslim olun

'Tükeniyorsunuz teslim olun'

Bakan Soylu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi.
Senin gibi eşim olsakafasını koparırım

Senin gibi eşim olsa
kafasını koparırım

​Metrobüsteki yer verme tartışmasında şoke eden sözler.
Keban’ı bağlasanız aydınlanmaz

​Türkiye'ye gelecekti: Otomotiv devinden sürpriz karar.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

Dokuzuncu kattan<br>cipin üzerine düştü

Dokuzuncu kattan
cipin üzerine düştü

​Adana'da gece yarısı korkunç olay.

​Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı.

​Büyük ölçüde tasfiye edilen FETÖ devlete sızmak için yeni arayışlara girdi.

Fransız polisini alarma geçiren olayda iki kişi öldü.

​Fransa'da skandal iddia.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.