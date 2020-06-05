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Gündem Avcılarda depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı
İSTANBUL

Avcılar'da depremde hasar gören caminin yıkımına başlandı

İstanbul Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yıkımına başlandı.

Haber Merkezi AA
Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nde yıkım işlemi sürüyor.
Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nde yıkım işlemi sürüyor.

Marmara Denizi açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Cami risk oluşturduğu gerekçesiyle ekiplerce ibadete kapatıldı, ayakta duran diğer minare ise kontrollü olarak kesilerek vinç yardımı ile indirildi. Yapılan çalışmaların ardından yıkımına karar verilen cami, kubbeleri sökülerek boşaltıldı.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi
GÜNDEM
İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi

Sabah saatlerinde olay yerine gelen çok sayıda zabıta ve polis ekibi, cami çevresinde güvenlik önlemi alarak, camiye çıkan caddeleri bariyerlerle kapadı.

Caminin yıkımına özel bir firma tarafından iş makineleriyle başlanırken, yıkımın tamamlanmasının 4 günü bulabileceği belirtildi.

Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
OYNAT 00:33
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


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