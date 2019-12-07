Gündem Avcılarda evsiz adam uyuduğu baza içinde ölü bulundu
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Avcılar'da evsiz adam uyuduğu baza içinde ölü bulundu

Avcılar'da evsiz adam uyuduğu baza içinde ölü bulundu

Avcılar'da kızlarının evi ile bakımevinde kalmayı kabul etmediği belirtilen ve sokaklarda yaşayan 70 yaşındaki Rüstem Tamam geceleri uyuduğu bazanın içinde ölü bulundu. Tamam'ın çevredekilerden ve esnaftan aldığı paralarla karnını doyurduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Rüstem Tamam gece kaldığı baza içinde hayatını kaybetti.
Rüstem Tamam gece kaldığı baza içinde hayatını kaybetti.

Olay İstanbul Avcılar'da, Merkez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Burnaz Caddesi Gülistan Sokak'ta boş bulunan bir bazanın içerisinde geceleri uyuyan Tamam'ı hareketsiz halde bulunan çevredeki esnaf, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen görevliler Rüstem Tamam'ın öldüğünü belirledi.

DHA
70 yaşındaki Rüstem Tamam geceleri uyuduğu bazanın içinde ölü bulundu.

Çevredeki esnaf iki kızı bulunan ancak, bunların yanında kalmayı kabul etmeyen, sokakta yaşamını sürdüren Tamam'ın daha önce yerleştirildiği Büyükçekmece'deki bakımevinde de kalmayı kabul etmediğini belirtti.

Rüstem Tamam'ın çevredekilerden ve esnaftan aldığı paralarla karnını doyurduğu öğrenildi.

Rüstem Tamam'ın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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