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İSTANBUL

Avcılar’da feci kaza: Minibüs alev topuna döndü

Avcılar'da alev alan park halindeki minibüs kayarak ilerledikten sonra bir ağaca çarptı. Hasan Ali Eminoğlu minibüsten duman çıktığını görünce hemen araçtan inerek minibüsün söndürülmesi için itfaiye ekiplerini aradı. Araç metal yığınına dönerken, yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

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Haber Merkezi DHA
Avcılar’da feci kaza: Minibüs alev topuna döndü
Avcılar’da alev topuna dönen minibüs kayarak ağaca çarptı

Olay, Firuzköy Mahallesi Korutürk Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Ali Eminoğlu minibüsün ön bölümünden duman çıktığını görünce hemen park ederek araçtan indi. Eminoğlu, bir anda alevler içerisinde kalan minibüsün söndürülmesi için itfaiyeyi aradı.

Rampada park edilen minibüs hareket etti. Alev topu halinde karşıdan gelen araçlar olduğu halde hızla ilerlemeye başlayan minibüs, yaklaşık 50 metre ileride yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kısa sürede gelen Avcılar İtfaiyesi ekibi minibüsü söndürdü. Araç metal yığınına dönerken, yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

TEM’de yolun karşısına geçmek istedi: Canından oldu
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş TEM Otoyolu Maslak-Levent ayrımında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, evinden hava almak için dışarı çıkan Mehmet Rafet Yalaz (87), bir süre dolaştıktan sonra evine dönmek için kısa yol olan otoyolu kullanmak istedi.
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Otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan Yalaz, M.A.’nın kullandığı 34 SH 3442 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü.
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Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaşlı adamı kontrol etti.
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Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Rafet Yalaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaza mahallinde yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, sürücü M.A. ise emniyete götürüldü.
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Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
TEM’de yolun karşısına geçmek istedi: Canından oldu
TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza: Beylikdüzü'nde kamyon metrobüs üst geçidine çarptı, sürücü ağır yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da feci kaza: Beylikdüzü'nde kamyon metrobüs üst geçidine çarptı, sürücü ağır yaralandı

Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi
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Kaza saat 04:15 sıralarında Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cem Yücel yönetimindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil savrularak yolun sağ kısmındaki bariyerlere çarptı.
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Bariyerden seken otomobile Hasanpaşa-Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyer ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kaza sebebiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yücel'in cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Medeniyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle Fikirtepe ayrımı bir süre trafiğe kapandı.
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Otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Otomobilin, mobil uygulama üzerinden dakikalık araç kiralayan bir firmaya ait olduğu öğrenildi.
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Araçtan yola sızan yağ ve yakıt, yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından trafik tekrar eski seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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Kadıköy'de bariyer, otomobile ok gibi saplandı 1 ölü
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Kadıköy'de feci kaza: Bariyere otomobile ok gibi saplandı, acı haber geldi
Kadıköy 1. Çevreyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, lastiğin patlaması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Fikirtepe yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerin otomobile ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


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