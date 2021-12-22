Avcılar’da feci kaza: Minibüs alev topuna döndü

Olay, Firuzköy Mahallesi Korutürk Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Ali Eminoğlu minibüsün ön bölümünden duman çıktığını görünce hemen park ederek araçtan indi. Eminoğlu, bir anda alevler içerisinde kalan minibüsün söndürülmesi için itfaiyeyi aradı.

Rampada park edilen minibüs hareket etti. Alev topu halinde karşıdan gelen araçlar olduğu halde hızla ilerlemeye başlayan minibüs, yaklaşık 50 metre ileride yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kısa sürede gelen Avcılar İtfaiyesi ekibi minibüsü söndürdü. Araç metal yığınına dönerken, yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

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FOTOĞRAF 7 Kaza, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş TEM Otoyolu Maslak-Levent ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden hava almak için dışarı çıkan Mehmet Rafet Yalaz (87), bir süre dolaştıktan sonra evine dönmek için kısa yol olan otoyolu kullanmak istedi. Otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan Yalaz, M.A.’nın kullandığı 34 SH 3442 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaşlı adamı kontrol etti. Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Rafet Yalaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza mahallinde yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, sürücü M.A. ise emniyete götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. TEM’de yolun karşısına geçmek istedi: Canından oldu TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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