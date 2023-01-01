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Avcılar’da İBB'nin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı: Mahalleli binaları kendi imkanlarıyla boşalttı

Avcılar’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Koku nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar binaları kendi imkanlarıyla boşalttı.

10:48 . 20/09/2023 Çarşamba
IHA
İstanbul Avcılar'da İBB'nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

İstanbul Avcılar'da İBB'nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerindeki İBB’nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre, otopark ve meydan düzenlemesi için yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları sırasında çalışanlar doğalgaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, mahalleye gaz kokusu yayıldı.

Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Koku nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri mahalleye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Doğalgaz ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti. Doğalgazın kesilmesiyle polisler yolu trafiğe açarken, ekipler inceleme yaptı.

Kokuya uyandıklarını belirten Müfit Kotan isimli vatandaş,
“Burada yarım saattir doğalgaz patlağı var. Aradık ekipleri, geldiler müdahale ettiler ama herhalde büyük bir patlak. Şantiyenin kazısı sırasında biz kokuya uyandık. Kendimiz evden çıktık, 3-4 tane bina yan yanayız, boşalttık”
dedi.


#Avcılar
#İBB
#İstanbul
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