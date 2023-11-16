Avcılar'da İETT otobüsü ambulans ve otomobille çarpıştı: İki kişi yaralandı

Türkiye’de vatandaşlar ve birçok kamu kurumu tarafından boykot edilen İsrail destekçisi ödeme yöntemlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kucak açtı. Yerli ödeme sistemi TROY’a geçişler çığ gibi büyürken, ABD’li finans şirketi Mastercard’ın imdadına İBB yetişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mastercard üzerinden indirim kampanyası başlattı.