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Avcılar'da İETT otobüsü ambulans ve otomobille çarpıştı: İki kişi yaralandı

Son zamanlarda her gün bir kazaya karışan İETT otobüsü, Avcılar'da ambulans ve bir otomobille çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

15:52 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:57 - 16/11/2023 Perşembe
AA
İETT otobüsü, ambulans ve otomobil kazaya karıştı.

İETT otobüsü, ambulans ve otomobil kazaya karıştı.

D-100 kara yolu Üniversite Mahallesi mevkiindeki yan yolda, İETT otobüsü, ambulans ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Kazada, ambulans şoförü ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulans şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı yolcuya ise olay yerinde müdahale edildi.


Beylikdüzü istikameti trafiğe kapatıldı

Olay nedeniyle Beylikdüzü istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.




#Avcılar
#kaza
#İETT
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