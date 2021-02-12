Avcılar'da makas dehşeti: Kadın sürücüye güpegündüz kabusu yaşattı

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana geldi. Cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden genç bir sürücü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İHA

Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

İHA

Güpegündüz dehşeti yaşadı

Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında magandalar kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçtı.

İHA

Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak magandaları kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı. Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

REKLAM

GÜNDEM İstanbul’da silahlı ve çakarlı 'makas' terörü: 'Film tadında iyi seyirler' notuyla sosyal medyada paylaştı

FOTOĞRAF 10 Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki 35 HER 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da makas dehşeti: Otomobil ikiye bölündü! İstanbul Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince ortalığı savaş alanına çevirdi. Ağaca çarpmanın etkisiyle takla atan araç ikiye bölünürken sürücü ise ağır yaralandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





FOTOĞRAF 7 Kaza, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konyaaltı istikametine giden ve iddiaya göre diğer araçlara makas atan sürücüsü belirlenemeyen 07 AHF 928 plakalı otomobil kontrolden çıktı. O sırada seyir halinde olan araçların yanından geçen otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak ortadan ikiye bölündü. OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ <br> <br> Kazanın etkisiyle aracın arka kısmı çarptığı ağacın yanında kalırken ön kısmı ise 10 metre sürüklendi. Araçta bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi ise yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan 2 kişiye müdahale etti. Araç yanında bulunan kişi müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı diğer kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. ‘ÇOK SÜRATLİ VE MAKAS ATARAK GİDİYORDU’ <br> <br> Kaza yapan aracın seyir halindeki araçlara makas atarak ilerlediğini iddia eden Faruk Karaduman, Ben sol şeritte gidiyordum. Makas attığını gördüm. Sağ şeride kaçayım dedim. Sağa geçerken az daha bana da vuruyordu. Önümdeki birkaç arabaya daha makas attı... Alt geçitten çıktığımda kazayı gördüm. Durdum hemen ambulansı aradım. Çevredekiler de geldi, birinin kalbinin atmadığını söylediler. Hızı 200 kilometreyi yakındı. Çok aşırı hızla, makas atarak gidiyordu” dedi. GÖRÜNTÜ ALMAYA ÇALIŞAN KİŞİLERE MASKE TAKMAMA CEZASI <br> <br> Kazayı görüp yol kenarına araçlarını park edip duran kişiler ise olay yerinde görev yapan polislere zor anlar yaşattı. Cep telefonu ile kazayı görüntüleyen kişileri polis ekipleri uzaklaştırırken, tüm uyarılara rağmen uzaklaşmayan bir kişiye ise polis, ‘Yoruldum artık. Hadi kardeşim uzaklaşın’ diyerek tepki gösterdi. Olay yerine çekilen şeridin önüne gelerek görüntü almaya çalışan iki kişiye ise maske takmadıkları gerekçesiyle 900’er lira idari para cezası uygulandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İkiye bölünerek paramparça olan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralı Antalya'da makas olarak tabir edilen zikzak çizerek seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı. Araçta bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen kişilerden biri yaşamını yitirirken diğeri ağır yaralandı. Kaza alanını cep telefonu ile görüntüleyen iki kişiye ise maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira idari para cezası kesildi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





OYNAT 01:09 Makas atan arabanın kazası İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, içinde iki kişinin bulunduğu ve sürücüsünün iddiaya göre makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir başka otomobildeki araç içi kamera tarafından görüntülendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



