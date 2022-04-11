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Gündem Avcılarda metal kaplama fabrikasında yangın çıktı
İSTANBUL

Avcılar'da metal kaplama fabrikasında yangın çıktı

Avcılar'da metal kaplama fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden önlenirken, işçiler kendilerini güçlükle dışarıya attı. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir işçi bölgeye giden ambulansında tedavi edildi.

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Haber Merkezi DHA
Avcılarda metal kaplama fabrikasında yangın çıktı
Avcılar'da metal kaplama fabrikasında yangın.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki beş katli bir binanın üst katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm katı sararken, metal kaplama atölyesinde çalışan işçiler kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye Avcılar ve Beylikdüzü'nden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Dumandan etkilenen bir işçi binadan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ambulansında tedavi edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Alevleri yandaki fabrikalardan birinden görerek itfaiyeyi arayan Hüseyin Yalçın, "İşyeri sahibini aradım, 'içeride çalışanlar var' dedi. Isınma amaçlı ateş yaktıklarını düşündüm. Ancak, daha sonra alevler büyüdü. İtfaiyeyi aradık, geldiler söndürdüler" dedi.

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