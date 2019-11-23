Avcılar'da miras yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti

Avcılar'da saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi, D100 yan yolda bulunan iş yerinde miras meselesi olduğu öne sürülen tartışma çıktı. İddiaya göre Hasbi Ö. beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte aralarında miras nedeniyle bir süredir sorun olan Orhan M.'nin iş yerine gitti.

Taraflar arasındaki konuşma kavgaya dönüşünce Orhan M. silahla Hasbi Ö.'ye ateş etti. Hasbi Ö, sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Avcılar İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Hasbi Ö.'yü silahla yaralayan Orhan M. polis ekiplerince ruhsatsız olduğu belirlenen silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaştı.

Omzundan yaralanan Hasbi Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O sırada olay yerinde olan kişilerde ifadesi alınmak üzere Orhan M. ile birlikte karakola götürüldü. Zanlı ve arkadaşlarının iş yerine geldikleri minibüste de incelemeler yapıldı. Ardından polis ekiplerince otoparka götürüldü.