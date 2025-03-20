Avcılar'daki skandal sosyal medyayı sarstı: KYK yurduna gizlice girip kız öğrencileri taciz etti

29 yaşındaki M.K., Avcılar'da bulunan Halil İnalcık Kız KYK Yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak girdi. Öğrencilerin kaldığı bölüme geçerek odalara giren ve bir cüzdan çaldığı öne sürülen şahıs, daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup taciz etti.
Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki Halil İnalcık Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı.
Odasına girdiği kızı taciz etti
Bazı eşyaları gasp eden şahıs, bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kızın bulunduğu odaya girip genç kıza taciz girişiminde bulundu. Genç kızın korkudan çığlık atması ve diğer öğrencilerin uyanarak yardım istemesi üzerine yurt güvenliği şahsı yakaladı.
Uyuşturucudan suç kaydı bulunuyor
Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Aileler duruma tepki gösteriyor
Olay sosyal medyada hızla yayılırken, öğrenciler sapık şahsın denetimlerin çok sıkı olduğu yurda nasıl girdiğini anlamlandıramıyor. Yurt yönetiminden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmaması da, öğrencilerin ailelerini tedirgin ediyor.