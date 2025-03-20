Avcılar'daki skandal sosyal medyayı sarstı: KYK yurduna gizlice girip kız öğrencileri taciz etti

Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki Halil İnalcık Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı.

29 yaşındaki tacizci sapık.

Odasına girdiği kızı taciz etti

Bazı eşyaları gasp eden şahıs, bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kızın bulunduğu odaya girip genç kıza taciz girişiminde bulundu. Genç kızın korkudan çığlık atması ve diğer öğrencilerin uyanarak yardım istemesi üzerine yurt güvenliği şahsı yakaladı.

Uyuşturucudan suç kaydı bulunuyor

Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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